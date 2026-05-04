İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 12:36
    Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib

    Maliyyə Nazirliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) dövlət müəssisələrinin sağlamlığının yoxlanılmasında stress-test alətlərinin tətbiqini müzakirə edib.

    "Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müzakirələr nazirin Imüavini Anar Kərimovun ölkəmizdə səfərdə olan IMF-in Fiskal Məsələlər Departamentinin baş iqtisadçısı Nino Çelişvilinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə aparılıb.

    Görüşdə dövlət müəssisələrinin monitorinqi və hesabatlılığı üzrə mövcud çərçivələr, bu sahədə həyata keçirilən islahatlar, eləcə də institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi və fiskal risklərin idarə olunması məsələləri müzakirə edilib. O cümlədən, nazirlik yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin institusional fəaliyyəti, dövlət müəssisələrinin monitorinqi və fiskal təsirlərin qiymətləndirilməsi üzrə görülmüş işlər və monitorinq prosesində qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.

    A.Kərimov bildirib ki, dövlət müəssisələrinin monitorinqi sahəsində son illərdə həyata keçirilən islahatlar şəffaflıq və hesabatlılıq səviyyəsinin güclənməsinə mühüm töhfə verir. Qeyd edilib ki, bu istiqamətdə institusional çərçivənin daha da təkmilləşdirilməsi və fiskal risklərin səmərəli idarə olunması prioritet olaraq qalır.

    N.Çelişvili isə dövlət müəssisələrinin sağlamlığının yoxlanılması və stress-test alətlərinin tətbiqi, eləcə də bu sahədə institusional potensialın gücləndirilməsi üçün texniki əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. O, missiya çərçivəsində gözləntilər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb.

    4–15 may tarixlərini əhatə edən səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı, digər dövlət qurumlarında da görüşlər keçirməsi, dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti, idarəetmə təcrübələri və həyata keçirilən islahatlara dair müzakirələr aparması nəzərdə tutulur.

    Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib
    Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib

    Maliyyə Nazirliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF)
    Foto
    Азербайджан обсудил с МВФ применение стресс-тестов на госпредприятиях
    Foto
    Azerbaijan, IMF mull stress testing in state enterprises

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti