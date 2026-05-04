Azərbaycan IMF ilə dövlət müəssisələrində stress-testlərin tətbiqini müzakirə edib
- 04 may, 2026
- 12:36
Maliyyə Nazirliyi və Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) dövlət müəssisələrinin sağlamlığının yoxlanılmasında stress-test alətlərinin tətbiqini müzakirə edib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, müzakirələr nazirin Imüavini Anar Kərimovun ölkəmizdə səfərdə olan IMF-in Fiskal Məsələlər Departamentinin baş iqtisadçısı Nino Çelişvilinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə aparılıb.
Görüşdə dövlət müəssisələrinin monitorinqi və hesabatlılığı üzrə mövcud çərçivələr, bu sahədə həyata keçirilən islahatlar, eləcə də institusional mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi və fiskal risklərin idarə olunması məsələləri müzakirə edilib. O cümlədən, nazirlik yanında Dövlət Müəssisələrinin Monitorinqi Agentliyinin institusional fəaliyyəti, dövlət müəssisələrinin monitorinqi və fiskal təsirlərin qiymətləndirilməsi üzrə görülmüş işlər və monitorinq prosesində qabaqcıl beynəlxalq təcrübələrin tətbiqi istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.
A.Kərimov bildirib ki, dövlət müəssisələrinin monitorinqi sahəsində son illərdə həyata keçirilən islahatlar şəffaflıq və hesabatlılıq səviyyəsinin güclənməsinə mühüm töhfə verir. Qeyd edilib ki, bu istiqamətdə institusional çərçivənin daha da təkmilləşdirilməsi və fiskal risklərin səmərəli idarə olunması prioritet olaraq qalır.
N.Çelişvili isə dövlət müəssisələrinin sağlamlığının yoxlanılması və stress-test alətlərinin tətbiqi, eləcə də bu sahədə institusional potensialın gücləndirilməsi üçün texniki əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb. O, missiya çərçivəsində gözləntilər və gələcək əməkdaşlıq perspektivləri barədə fikirlərini bölüşüb.
4–15 may tarixlərini əhatə edən səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin Maliyyə Nazirliyi ilə yanaşı, digər dövlət qurumlarında da görüşlər keçirməsi, dövlət müəssisələrinin fəaliyyəti, idarəetmə təcrübələri və həyata keçirilən islahatlara dair müzakirələr aparması nəzərdə tutulur.