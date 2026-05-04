Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 12:01
    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется посетить Азербайджан для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.

    Как передает Report, об этом он заявил выступая на саммите ЕПС в Ереване.

    "Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС. Кстати, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов", - отметил Пашинян.

    По его словам, саммиты ЕПС играли важную роль для контактов руководства Армении и Турции.

    "Моя первая двусторонняя встреча с президентом Турции состоялась именно на полях первого саммита ЕПС в Праге (осенью 2022 года - ред.). А сейчас вице-президент Турции находится здесь (в Ереване - ред.) для участия в саммите ЕПС и стал первым вице-президентом Турции, посетившим Армению", - добавил Пашинян.

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Европейское политическое сообщество (ЕПС)
    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir
    Pashinyan says he hopes to visit Baku in 2028

    Последние новости

    12:26

    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    Происшествия
    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    Лента новостей