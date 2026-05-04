Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году
- 04 мая, 2026
- 12:01
Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется посетить Азербайджан для участия в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году.
Как передает Report, об этом он заявил выступая на саммите ЕПС в Ереване.
"Я надеюсь, что у меня будет возможность посетить Азербайджан в 2028 году на саммите ЕПС. Кстати, Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга на проведение саммитов", - отметил Пашинян.
По его словам, саммиты ЕПС играли важную роль для контактов руководства Армении и Турции.
"Моя первая двусторонняя встреча с президентом Турции состоялась именно на полях первого саммита ЕПС в Праге (осенью 2022 года - ред.). А сейчас вице-президент Турции находится здесь (в Ереване - ред.) для участия в саммите ЕПС и стал первым вице-президентом Турции, посетившим Армению", - добавил Пашинян.