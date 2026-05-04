Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir
- 04 may, 2026
- 12:04
Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan 2028-ci ildə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər edəcəyinə ümid edir.
"Report"un məlumatına görə, o bunu İrəvanda "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində çıxış edərkən bəyan edib.
"Ümid edirəm ki, 2028-ci ildə "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirak üçün Azərbaycana səfər etmək imkanım olacaq. Yeri gəlmişkən, Ermənistan və Azərbaycan sammitlərin keçirilməsi üçün bir-birinin namizədliyini qarşılıqlı şəkildə dəstəkləyib", - N.Paşinyan qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitləri Ermənistan və Türkiyə rəhbərliyinin təmasları üçün mühüm rol oynayıb:
"Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə mənim ilk ikitərəfli görüşüm məhz Praqada (2022-ci ilin payızında - red.) "Avropa Siyasi Birliyi"nin ilk sammiti çərçivəsində baş tutub. İndi isə Türkiyənin vitse-prezidenti "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammitində iştirak etmək üçün İrəvandadır və Ermənistana səfər edən ilk Türkiyə vitse-prezidenti olub".