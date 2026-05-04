Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 12:10
    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    Участие вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване следует рассматривать как значимый шаг в контексте исторических отношений между Арменией и Турцией.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель Европейского союза.

    По ее словам, участие турецкого представителя носит исключительный характер. В рамках ЕПС обычно не допускается замена лидеров стран, однако в данном случае было сделано исключение с учетом "уникального контекста и исторического момента" в армяно-турецких отношениях.

    "Сам по себе факт присутствия представителя Турции на международной встрече, проходящей в Армении, имеет большое значение", - отметила представитель ЕС.

    По ее словам, саммит в Ереване стал первым мероприятием ЕПС, проходящим в регионе Южного Кавказа.

    Саммит ЕПС Европейское политическое сообщество (ЕПС) Европейский союз (ЕС) премьер Армения Турция Джевдет Йылмаз
    Aİ: Türkiyənin Ermənistanda ASB sammitində iştirakı xüsusi əhəmiyyət daşıyır

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей