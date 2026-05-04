ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

Участие вице-президента Турции Джевдета Йылмаза в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване следует рассматривать как значимый шаг в контексте исторических отношений между Арменией и Турцией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила официальный представитель Европейского союза.

По ее словам, участие турецкого представителя носит исключительный характер. В рамках ЕПС обычно не допускается замена лидеров стран, однако в данном случае было сделано исключение с учетом "уникального контекста и исторического момента" в армяно-турецких отношениях.

"Сам по себе факт присутствия представителя Турции на международной встрече, проходящей в Армении, имеет большое значение", - отметила представитель ЕС.

По ее словам, саммит в Ереване стал первым мероприятием ЕПС, проходящим в регионе Южного Кавказа.