Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Каллас: Обсуждения вывода войск США требуют усиления европейского столпа НАТО

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 11:40
    Каллас: Обсуждения вывода войск США требуют усиления европейского столпа НАТО

    Обсуждения о выводе американских войск из Европы диктуют необходимость усиления европейского компонента в НАТО.

    Как сообщает европейское бюро Report, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    Она отметила, что потенциальное сокращение военного присутствия США в Германии стало неожиданностью.

    "Разговоры о выводе американских войск из Европы идут уже давно, но, конечно, сроки этого объявления стали сюрпризом", - сказала Каллас.

    По ее словам, ситуация демонстрирует, что европейским странам следует "реально укреплять европейский столп в НАТО" и активнее наращивать собственные оборонные усилия.

    Каллас подчеркнула, что американские войска находятся в Европе не только ради защиты европейских интересов, но и в интересах самих США.

    Отвечая на вопрос о мотивах президента США Дональда Трампа и о том, связано ли это с желанием "наказать" канцлера ФРГ Фридриха Мерца, она заявила, что не может это комментировать и призвала американского лидера самому разъяснить свою позицию.

    Каллас добавила, что саммит в Ереване также подчеркивает стратегическое значение Южного Кавказа на фоне растущей геополитической напряженности и важность развития альтернативных торговых маршрутов.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) Саммит ЕПС Фридрих Мерц Сотрудничество в оборонной сфере
    Kallas: US troop withdrawal discussions require strengthening NATO's European pillar

    Последние новости

    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    11:58

    Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:56
    Фото

    Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

    Экономика
    Лента новостей