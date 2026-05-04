Каллас: Обсуждения вывода войск США требуют усиления европейского столпа НАТО

Обсуждения о выводе американских войск из Европы диктуют необходимость усиления европейского компонента в НАТО.

Как сообщает европейское бюро Report, заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Она отметила, что потенциальное сокращение военного присутствия США в Германии стало неожиданностью.

"Разговоры о выводе американских войск из Европы идут уже давно, но, конечно, сроки этого объявления стали сюрпризом", - сказала Каллас.

По ее словам, ситуация демонстрирует, что европейским странам следует "реально укреплять европейский столп в НАТО" и активнее наращивать собственные оборонные усилия.

Каллас подчеркнула, что американские войска находятся в Европе не только ради защиты европейских интересов, но и в интересах самих США.

Отвечая на вопрос о мотивах президента США Дональда Трампа и о том, связано ли это с желанием "наказать" канцлера ФРГ Фридриха Мерца, она заявила, что не может это комментировать и призвала американского лидера самому разъяснить свою позицию.

Каллас добавила, что саммит в Ереване также подчеркивает стратегическое значение Южного Кавказа на фоне растущей геополитической напряженности и важность развития альтернативных торговых маршрутов.