Не случайно бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо неоднократно оказывался в центре различных скандалов, учитывая, что на протяжении многих лет он был "лицом" одного из ключевых институтов, обеспечивающих верховенство международного права.

Об этом в комментарии Report сказал депутат Ризван Набиев.

По его словам, если имя Окампо теперь ассоциируется с непрозрачными политическими кампаниями, лоббированием или заказной деятельностью, это уже не только является вопросом личного престижа, но также усиливает высказывания об избирательном функционировании институтов международного правосудия в целом.

Депутат отметил, что даже сегодня употребление регалий типа "бывший прокурор Международного уголовного суда" перед его именем показывает, что Окампо использует свой статус как политический инструмент:

"Тот факт, что Самвел Карапетян и Рубен Варданян, которые некими путями завладели большим капиталом, упоминаются в контексте финансирования его действий, свидетельствует о том, что здесь шла очень серьезная игра ресурсов. Для создания спланированного механизма влияния финансировались медийные и информационные кампании. В то же время политические деятели косвенно или напрямую подвергались влиянию, и на международных платформах формировались нарративы. Это также показывает, что процессы были не спонтанными, а спланированными и систематическими".

Набиев подчеркнул, что упоминание таких лиц, как Жозеп Боррель, ответственных за важные сферы деятельности Европейского союза, такие как безопасность и внешняя политика, еще больше усугубляет эти утверждения:

"На опубликованной видеозаписи Окампо говорит, что заместитель председателя Еврокомиссии Боррель работает на себя. Если это подтвердится, значит, в европейских институтах существуют неофициальные каналы влияния, и некоторые политики, находясь у власти, могут действовать вне рамок своих официальных обязанностей и вопреки им ради личных интересов и интересов определенных групп.

Предвзятые действия Окампо и Борреля при создании Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на государственной границе вблизи города Лачына в апреле 2023 года подтверждают это.

Еще одним подтверждением этому является и заявления Окампо на известной видеозаписи, что Европейская комиссия должна принять меры, чтобы заставить Европейский суд по правам человека аннулировать соглашение, заключенное с Азербайджаном".

Депутат считает, что мир и стабильности на границе между Азербайджаном и Арменией после результатов Вашингтонского мирного саммита 2025 года вновь вызывает беспокойство у подобных сил:

"Значит, их намерением было не помочь армянскому государству и народу, а дестабилизировать Южный Кавказ ради своих собственных грязных намерений. Теперь это подтверждают действия против премьер-министра Армении Пашиняна, который баллотируется на парламентских выборах с мирной программой и концепциями "Реальной Армении".

На некоторых видеозаписях Окампо высказывается за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Считаю, что это разоблачение - первый шаг к раскрытию очень крупной сети и ее других злонамеренных планов".

Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.