Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Ризван Набиев: Разоблачение Окампо - первый этап в раскрытии крупной предвзятой сети

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 11:51
    Ризван Набиев: Разоблачение Окампо - первый этап в раскрытии крупной предвзятой сети

    Не случайно бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Окампо неоднократно оказывался в центре различных скандалов, учитывая, что на протяжении многих лет он был "лицом" одного из ключевых институтов, обеспечивающих верховенство международного права.

    Об этом в комментарии Report сказал депутат Ризван Набиев.

    По его словам, если имя Окампо теперь ассоциируется с непрозрачными политическими кампаниями, лоббированием или заказной деятельностью, это уже не только является вопросом личного престижа, но также усиливает высказывания об избирательном функционировании институтов международного правосудия в целом.

    Депутат отметил, что даже сегодня употребление регалий типа "бывший прокурор Международного уголовного суда" перед его именем показывает, что Окампо использует свой статус как политический инструмент:

    "Тот факт, что Самвел Карапетян и Рубен Варданян, которые некими путями завладели большим капиталом, упоминаются в контексте финансирования его действий, свидетельствует о том, что здесь шла очень серьезная игра ресурсов. Для создания спланированного механизма влияния финансировались медийные и информационные кампании. В то же время политические деятели косвенно или напрямую подвергались влиянию, и на международных платформах формировались нарративы. Это также показывает, что процессы были не спонтанными, а спланированными и систематическими".

    Набиев подчеркнул, что упоминание таких лиц, как Жозеп Боррель, ответственных за важные сферы деятельности Европейского союза, такие как безопасность и внешняя политика, еще больше усугубляет эти утверждения:

    "На опубликованной видеозаписи Окампо говорит, что заместитель председателя Еврокомиссии Боррель работает на себя. Если это подтвердится, значит, в европейских институтах существуют неофициальные каналы влияния, и некоторые политики, находясь у власти, могут действовать вне рамок своих официальных обязанностей и вопреки им ради личных интересов и интересов определенных групп.

    Предвзятые действия Окампо и Борреля при создании Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на государственной границе вблизи города Лачына в апреле 2023 года подтверждают это.

    Еще одним подтверждением этому является и заявления Окампо на известной видеозаписи, что Европейская комиссия должна принять меры, чтобы заставить Европейский суд по правам человека аннулировать соглашение, заключенное с Азербайджаном".

    Депутат считает, что мир и стабильности на границе между Азербайджаном и Арменией после результатов Вашингтонского мирного саммита 2025 года вновь вызывает беспокойство у подобных сил:

    "Значит, их намерением было не помочь армянскому государству и народу, а дестабилизировать Южный Кавказ ради своих собственных грязных намерений. Теперь это подтверждают действия против премьер-министра Армении Пашиняна, который баллотируется на парламентских выборах с мирной программой и концепциями "Реальной Армении".

    На некоторых видеозаписях Окампо высказывается за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Считаю, что это разоблачение - первый шаг к раскрытию очень крупной сети и ее других злонамеренных планов".

    Отметим, ранее Minval Politika опубликовал видеоматериалы, свидетельствующие о причастности Окампо к политической коррупции.

    Ризван Набиев Луис Окампо
    Okamponun ifşası böyük bir qərəzli şəbəkənin üstünün açılmasının ilkin mərhələsidir - RƏY

    Последние новости

    12:26

    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    Происшествия
    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    Лента новостей