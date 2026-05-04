Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что формат Европейского политического сообщества (ЕПС) сыграл важную роль в урегулировании между Ереваном и Баку, напомнив о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга на саммите в Праге в 2022 году.

Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

"Формат ЕПС имеет чрезвычайно важное значение. Он сыграл важную роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном. В 2022 году, на полях первого саммита ЕПС в Праге, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была организована четырехсторонняя встреча. Там президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли судьбоносное решение. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал Пашинян.

По его словам, данное решение создало реальную возможность для достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, определило архитектуру будущего мира и стало шагом к организации исторического Вашингтонского мирного саммита в августе 2025 года.

"Там, в Белом доме, при поддержке и участии президента США Дональда Трампа, президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли мирную декларацию. Президент США также подписал ее в качестве свидетеля. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана инициировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений", - напомнил Пашинян.

Премьер также коснулся проекта TRİPP ("Маршрут Трампа"), отметив, что он будет способствовать разблокированию региональных маршрутов и укреплению глобальных цепочек поставок.

"Сейчас у нас мир с Азербайджаном. Уже два года не было жертв в результате перестрелок. Это беспрецедентный период с момента обретения независимости", - заявил он, подчеркнув, что стороны продолжают работать над институционализацией мира.