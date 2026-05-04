Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 04 мая, 2026
    • 11:58
    Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что формат Европейского политического сообщества (ЕПС) сыграл важную роль в урегулировании между Ереваном и Баку, напомнив о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга на саммите в Праге в 2022 году.

    Как сообщает Report, об этом он заявил, выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

    "Формат ЕПС имеет чрезвычайно важное значение. Он сыграл важную роль в установлении мира между Арменией и Азербайджаном. В 2022 году, на полях первого саммита ЕПС в Праге, по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля была организована четырехсторонняя встреча. Там президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли судьбоносное решение. Армения и Азербайджан признали территориальную целостность и суверенитет друг друга на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - сказал Пашинян.

    По его словам, данное решение создало реальную возможность для достижения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, определило архитектуру будущего мира и стало шагом к организации исторического Вашингтонского мирного саммита в августе 2025 года.

    "Там, в Белом доме, при поддержке и участии президента США Дональда Трампа, президент Азербайджана Ильхам Алиев и я приняли мирную декларацию. Президент США также подписал ее в качестве свидетеля. В присутствии трех лидеров министры иностранных дел Армении и Азербайджана инициировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений", - напомнил Пашинян.

    Премьер также коснулся проекта TRİPP ("Маршрут Трампа"), отметив, что он будет способствовать разблокированию региональных маршрутов и укреплению глобальных цепочек поставок.

    "Сейчас у нас мир с Азербайджаном. Уже два года не было жертв в результате перестрелок. Это беспрецедентный период с момента обретения независимости", - заявил он, подчеркнув, что стороны продолжают работать над институционализацией мира.

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir
    Pashinyan: EPC format important for peace between Armenia and Azerbaijan

    Последние новости

    12:26

    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    Происшествия
    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    Лента новостей