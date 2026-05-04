В Греции в результате драки в тюрьме двое погибли, 11 арестованы
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 11:53
В Греции арестованы 11 подозреваемых в связи дракой, произошедшей в воскресенье в тюрьме Нигрита на севере страны, в результате которой погибли двое заключенных.
Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Отмечается, что основными подозреваемыми в убийствах являются двое - граждане Албании и Грузии. Жертвами насилия стали граждане Ирана и Алжира. Причина столкновения остается невыясненной.
Во время обыска, проведенного после инцидента, правоохранители изъяли самодельные ножи и деревянные доски.
Последние новости
12:22
Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламентВнешняя политика
12:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в АрменииВ регионе
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10
ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значениеВ регионе
12:01