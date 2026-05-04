В Греции в результате драки в тюрьме двое погибли, 11 арестованы

В Греции арестованы 11 подозреваемых в связи дракой, произошедшей в воскресенье в тюрьме Нигрита на севере страны, в результате которой погибли двое заключенных.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Отмечается, что основными подозреваемыми в убийствах являются двое - граждане Албании и Грузии. Жертвами насилия стали граждане Ирана и Алжира. Причина столкновения остается невыясненной.

Во время обыска, проведенного после инцидента, правоохранители изъяли самодельные ножи и деревянные доски.