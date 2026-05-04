    Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

    • 04 мая, 2026
    • 11:56
    Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

    Заместитель министра экономики Азер Байрамов принял участие в Кавказском инвестиционном форуме в российском городе Минеральные воды.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

    На панельной сессии под названием "Международная интеграция исламского финансирования: капитал и стратегическое партнерство", организованной в рамках мероприятия, было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение изучению международного опыта в сфере исламского финансирования и внедрению передовых подходов.

    На форуме обсуждалось развитие таких сфер, как инвестиции и финансы, туризм, цифровизация, международное сотрудничество, агропромышленный комплекс, торговля, здравоохранение, энергетика, транспорт, инфраструктура, культура и человеческий капитал. Были проведены панельные сессии по таким темам, как финансирование, сельское хозяйство, применение искусственного интеллекта, развитие туризма и медицинского туризма.

    Azərbaycan Qafqaz İnvestisiya Forumunda təmsil olunub
    Azerbaijan represented at Caucasus Investment Forum

