Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

Заместитель министра экономики Азер Байрамов принял участие в Кавказском инвестиционном форуме в российском городе Минеральные воды.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство.

На панельной сессии под названием "Международная интеграция исламского финансирования: капитал и стратегическое партнерство", организованной в рамках мероприятия, было подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение изучению международного опыта в сфере исламского финансирования и внедрению передовых подходов.

На форуме обсуждалось развитие таких сфер, как инвестиции и финансы, туризм, цифровизация, международное сотрудничество, агропромышленный комплекс, торговля, здравоохранение, энергетика, транспорт, инфраструктура, культура и человеческий капитал. Были проведены панельные сессии по таким темам, как финансирование, сельское хозяйство, применение искусственного интеллекта, развитие туризма и медицинского туризма.