Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək
Futbol
- 03 may, 2026
- 09:15
Misli Premyer Liqasında XXX turun daha iki oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq çempionluğunu rəsmiləşdirən "Sabah" "Şamaxı"nın qonağı olacaq.
Şamaxı şəhər stadionundakı qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək.
Birinci pillədəki "Sabah"ın 72, meydan sahiblərinin 35 xalı var.
Günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ"ni qəbul edəcək.
Zirə İdman Kompleksinin stadionundakı görüş saat 18:30-da başlayacaq. "Qartallar" 46 xalla beşinci, "Qəbələ" 20 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, tura mayın 4-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Kəpəz" "Sumqayıt"ı 2:1, "İmişli" "Araz-Naxçıvan"ı 1:0 hesabı ilə üstələyib.
Son xəbərlər
20:12
Samir Məmmədli bodibildinq üzrə Avropa çempionatının mütləq qalibi olubFərdi
19:50
Foto
Belqraddan Bakıya birbaşa uçuş baş tutub - YENİLƏNİBTurizm
19:40
Foto
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva bədii gimnastika üzrə Avropa kubokunu izləyibKomanda
19:39
Sumqayıtda işləyən zaman halı pisləşən fəhlə dünyasını dəyişibHadisə
19:34
Fransada hərbi poliqonda keçirilən əyləncədə 30-dan çox insan xəsarət alıbDigər ölkələr
19:14
Foto
"Bakı Marafonu 2026"nın start və finişində konsert olubDaxili siyasət
19:01
Kanadanın Baş naziri Paşinyana seçkilərdə dəstək vəd edib - YENİLƏNİBRegion
18:47
Roma Papası jurnalistlərə qarşı hücumları qınayıbMedia
18:31