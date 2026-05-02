    Mədəniyyət siyasəti
    Heydər Əliyev Mərkəzində İz sənədli filminin nümayişi olub

    Heydər Əliyev Mərkəzində mayın 2-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü ərəfəsində "İz" sənədli filminin nümayişi olub.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təqdim edilən filmdə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur.

    Filmin süjet xətti Ümummilli Lider Heydər Əliyevin çıxışları, müsahibələri əsasında onun həyatının və siyasi fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əhatə edir.

    Filmdə Ümummilli Liderin Azərbaycana və xalqa bağlılığı, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi qüdrətlənməsi, Qarabağın işğaldan azad edilməsi istiqamətində apardığı ardıcıl siyasət əksini tapıb. Eyni zamanda, 30 illik işğaldan sonra torpaqlarımızın Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə azad olunması, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi, bununla da Ümummilli Lider Heydər Əliyevin vəsiyyətinin və arzularının reallaşması da filmdə yer alıb.

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    İnfrastruktur
    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    14:29
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    Futbol
    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    Qarabağ
    14:11
    Foto

    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti