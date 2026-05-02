В Центре Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма "След"
Kультурная политика
- 02 мая, 2026
- 15:16
В Центре Гейдара Алиева в преддверии 103-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева состоялся показ документального фильма "След" (İz).
Как сообщает Report, фильм, представленный Фондом Гейдара Алиева, рассказывает о жизни и деятельности общенационального лидера на основе его выступлений и интервью.
Фильм также затрагивает тему освобождения азербайджанских земель после 30 лет оккупации и восстановления территориальной целостности страны.
