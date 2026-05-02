    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    İnfrastruktur
    • 02 may, 2026
    • 14:41
    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    Mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) tədbirində iştirak etmək üçün 176 ölkədən olan şəxslər qeydiyyatdan keçib.

    "Report" bu barədə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, WUF13 mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək. İndiyədək forumda iştirak etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkəsindən 20 min nəfərdən çox şəxs qeydiyyatdan keçib. Bu mötəbər tədbir Azərbaycanın BMT-nin Məskunlaşma Proqramı (UN-Habitat) ilə sıx əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunur. Forumun əsas məqsədi dayanıqlı şəhərsalma, "ağıllı şəhər"lər və innovativ şəhər həlləri sahəsində qlobal təcrübələrin mübadiləsini təmin etməkdir.

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) BMT-nin Məskunlaşma Proqramı Ağıllı şəhər
    На участие в WUF13 в Баку зарегистрировались представители 176 стран
    Reps from 176 countries register to participate in WUF13 in Baku

