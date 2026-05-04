Avropa Parlamenti, AŞPA-nın Azərbaycana qarşı siyasəti nəinki qərəzli, hətta açıq düşmənçilikdir - RƏY
- 04 may, 2026
- 17:15
Prezident İlham Əliyevin İrəvanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında videobağlantı formatında etdiyi çıxışda Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının əsl mahiyyəti, siyasi iflası ilə bağlı söylədiyi fikirlər xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında deputat Azay Quliyev deyib.
Onun sözlərinə görə, Prezident Avropa Parlamenti və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycana qarşı qərəzli və düşmən mövqeyinin səbəbini Avropa dövlətlərinin liderlərinin açıq bildirdi:
"Prezidentin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etdikdən, Ermənistanın işğalına son qoyduqdan sonra sözügedən qurumların ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərə qarşı sərgilədiyi haqsız və düşmən mövqe ilə bağlı söylədiyi fikirlər əhəmiyyətlidir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etdiyinə, Ermənistanın işğalına son qoyduğuna görə ölkəmiz bu iki qurum tərəfindən heç bir reallığa və obyektivliyə sığmayan siyasətlə üzləşib. Bu siyasət nəinki qərəzlidir, hətta açıq düşmənçilik, ayrı-seçkilik, beynəlxalq hüquqa, eləcə də bu qurumların nizamnamələrinin tələblərinə tam ziddir. Bu mesajın və iradın çox güclü siyasi təsiri var. Çünki bunlar Avropa dövlətlərinin liderlərinin Ermənistanda keçirilən "Avropa Siyasi Birliyi"nin 8-ci Zirvə toplantısında səsləndirildi".
Deputat qeyd edib ki, İlham Əliyev bir daha göstərdi ki, heç kim, heç bir beynəlxalq qurum Azərbaycanın milli maraqlarını heçə saya bilməz:
"Heç kim ölkəmizlə ultimatum dilində danışa, təzyiq göstərə, şantaj və böhtan yolu ilə nəyəsə nail ola bilməz. İndiyə qədər bu cür hücumlara adekvat cavab vermişik və bundan sonra da belə olacaq. Mayın 1-də Milli Məclisin bu haqsızlıq və ikiüzlülüyə cavab olaraq Avropa Parlamenti ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığı dayandırmaq, Avropa İttifaqı–Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsində iştirakına son qoymaq və Avronest Parlament Assambleyasında üzvlüyün dayandırılması ilə bağlı prosedurlara başlamaq barədə rəsmi qərarı buna bariz sübutdur".
A.Quliyev vurğulayıb ki, Azərbaycan bütün bu təxribatlara baxmayaraq Avropa İttifaqı və Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək:
"Prezident Ermənistan–Azərbaycan sülh prosesində tutduğu mövqeyə görə Avropa Komissiyasına təşəkkür etdi. Yəni, Avropa Komissiyası Avropa Parlamentindən açıq şəkildə fərqləndirildi ki, bu da bəzi dairələrin, xüsusilə enerji məsələsində münasibətlərin korlanmasında maraqlı olanların planlarının pozulması deməkdir. Bütövlükdə, hesab edirəm ki, Prezidentin açıqlaması bir daha göstərdi ki, bu cür yarıtmaz və pozucu siyasət yürüdən qurumlarla Azərbaycanın əməkdaşlıqdan imtina etməsi ölkəmiz üçün heç bir itki deyil. Onsuz da bizə lazım olan məqamlarda onlardan heç bir ədalətli mövqe və ya dəstək görməmişik. Torpaqlarımızı azad etdikdən və regionda geosiyasi vəziyyəti, güc balansını öz xeyrimizə dəyişdikdən sonra bu cür dəyərsizləşmiş qurumlara ehtiyac yoxdur. Qoy, artıq bundan sonra iflasa uğramış təşkilatlar özləri düşünsünlər: nə itirdilər, nə qazandılar. Hər halda, itirən Avropa Parlamenti və AŞ PA oldu".