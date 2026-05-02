На участие в WUF13 в Баку зарегистрировались представители 176 стран
Инфраструктура
- 02 мая, 2026
- 15:25
Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались представители 176 стран.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13.
Отметим, что WUF13 пройдет 17-22 мая в Баку. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
Последние новости
00:50
Арагчи провел телефонный разговор с японским коллегой МотэгиВ регионе
00:16
Bild: ФРГ разворачивает танковую бригаду на восточном фланге НАТОДругие страны
23:48
Франция надеется на достижение мира между США и ИраномВ регионе
23:25
Фото
ОЗА провела международную конференцию по правам беженцевВнешняя политика
23:13
Танкер с индийским грузом пересек Ормузский проливДругие страны
22:59
Фото
В публичной программе Фестиваля WUF13 в Лянкяране приняли участие свыше 9 тыс. человекИнфраструктура
22:40
Фото
В Баку завершился первый день "Кубка президента 2026" по парусному спортуСпорт
22:33
Таяни призвал к незамедлительной деэскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
22:18