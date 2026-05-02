"Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb
- 02 may, 2026
- 14:20
İspaniyanın "Real" klubu zədəli futbolçusu Dani Karvahalın sağlamlıq vəziyyətini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Aparılan tibbi müayinələrin nəticələrinə əsasən, 34 yaşlı cinah müdafiəçisinin ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb.
Dani Karvahal oktyabrın sonundan yanvardək diz nahiyəsindəki zədə səbəbindən 12 görüşü buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Komandanın kapitanı bundan əvvəl isə sentyabrdan oktyabradək əzələ zədəsindən əziyyət çəkmişdi.
Xatırladaq ki, ispaniyalı oyunçu cari mövsüm "Real"ın heyətində ümumilikdə 20 matça çıxıb.
Son xəbərlər
14:42
Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcəkRegion
14:41
WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıbİnfrastruktur
14:31
"İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirirElm və təhsil
14:29
Foto
Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olubMədəniyyət siyasəti
14:22
Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıbMaliyyə
14:20
"Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıbFutbol
14:19
Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici olduQarabağ
14:11
Foto
Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edirMədəniyyət siyasəti
14:08