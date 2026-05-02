"Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Realın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    İspaniyanın "Real" klubu zədəli futbolçusu Dani Karvahalın sağlamlıq vəziyyətini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Aparılan tibbi müayinələrin nəticələrinə əsasən, 34 yaşlı cinah müdafiəçisinin ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb.

    Dani Karvahal oktyabrın sonundan yanvardək diz nahiyəsindəki zədə səbəbindən 12 görüşü buraxmaq məcburiyyətində qalıb. Komandanın kapitanı bundan əvvəl isə sentyabrdan oktyabradək əzələ zədəsindən əziyyət çəkmişdi.

    Xatırladaq ki, ispaniyalı oyunçu cari mövsüm "Real"ın heyətində ümumilikdə 20 matça çıxıb.

    Son xəbərlər

