Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2026
- 16:53
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sektorunun dayanıqlı inkişafı departamentinə yeni direktor təyin edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu təyinatla əlaqədar AMB-nin sədri Taleh Kazımov müvafiq əmr imzalayıb.
Həmin əmrə uyğun olaraq, qeyd olunan vəzifə Məhəmməd Məhərrəmliyə tapşırılıb. O, avqust ayında vəzifəsini tərk etmiş Rüstəm Tahirovun yerinə bu posta gətirilib.
Son xəbərlər
17:52
Fransa DİN rəhbəri: Paris yaxınlığında baş verən atışma terror aktıdır - YenilənibDigər ölkələr
17:47
Video
Azərbaycan ilk dəfə qarüstü polo üzrə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcəkFərdi
17:47
Foto
Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
17:46
Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıbSosial müdafiə
17:44
Foto
Bakıda piyada səkisinin zəbt edilməsinin qarşısı alınıb - YENİLƏNİBİnfrastruktur
17:43
Moldova XİN azərbaycanlıların olduğu gəmiyə endirilən zərbəni pisləyibDigər ölkələr
17:40
Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilibSosial müdafiə
17:39
Rusiya və Ukrayna Oleşkidə oktyabrın 29-dan atəşkəs barədə razılığa gəldilərDigər ölkələr
17:39
Xarici dövlətlərdə verilmiş uyğunluq sənədlərinin tanınması qaydası təsdiq edilibBiznes