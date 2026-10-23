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    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 16:53
    Azərbaycan Mərkəzi Bankında yeni təyinat olub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə sektorunun dayanıqlı inkişafı departamentinə yeni direktor təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu təyinatla əlaqədar AMB-nin sədri Taleh Kazımov müvafiq əmr imzalayıb.

    Həmin əmrə uyğun olaraq, qeyd olunan vəzifə Məhəmməd Məhərrəmliyə tapşırılıb. O, avqust ayında vəzifəsini tərk etmiş Rüstəm Tahirovun yerinə bu posta gətirilib.

    Taleh Kazımov Məhəmməd Məhərrəmli Rüstəm Tahirov Yeni təyinat Maliyyə sektorunun dayanıqlı inkişafı departamenti Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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