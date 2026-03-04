Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Иран угрожает ударами по израильским посольствам в мире

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 19:12
    Иран нанесет удары по израильским посольствам по всему миру в случае атаки на иранскую дипмиссию в столице Ливана - Бейруте.

    Как передает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом сегодня заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи.

    "Израиль пригрозил атаковать иранское посольство в Ливане. Если Израиль все же сделает это и нападет на наше посольство, все посольства этой страны станут законными целями для нас", - сказал Шекарчи.

    Он также подчеркнул, что Иран, за исключением США и Израиля, не находится в состоянии конфликта с другими государствами и выстраивает внешние связи "на принципах сотрудничества и взаимодействия".

