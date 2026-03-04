Иран угрожает ударами по израильским посольствам в мире
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 19:12
Иран нанесет удары по израильским посольствам по всему миру в случае атаки на иранскую дипмиссию в столице Ливана - Бейруте.
Как передает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом сегодня заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана Аболфазл Шекарчи.
"Израиль пригрозил атаковать иранское посольство в Ливане. Если Израиль все же сделает это и нападет на наше посольство, все посольства этой страны станут законными целями для нас", - сказал Шекарчи.
Он также подчеркнул, что Иран, за исключением США и Израиля, не находится в состоянии конфликта с другими государствами и выстраивает внешние связи "на принципах сотрудничества и взаимодействия".
Последние новости
19:38
Петер Сийярто обсудил в Москве вопросы поставок нефти и газаДругие страны
19:16
Британский HMS Dragon отправится на Кипр на следующей неделеДругие страны
19:12
Иран угрожает ударами по израильским посольствам в миреДругие страны
18:57
В Баку ожидается прибытие эвакуационного рейса из ДжиддыИнфраструктура
18:55
Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports GroupИнфраструктура
18:54
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
18:49
Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз СШАДругие страны
18:48
ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированиюФинансы
18:37