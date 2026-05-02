Sabiq "Formula 1" pilotu, dördqat paralimpiya çempionu Alessandro Zanardi vəfat edib
Formula 1
- 02 may, 2026
- 15:07
"Formula 1"in keçmiş pilotu, dördqat paralimpiya çempionu Alessandro Zanardi vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Corriere della Sera" məlumat yayıb.
O, 60 yaşında həyatını itirib.
Qeyd edək ki, Alessandro Zanardi hər iki ayağını 2001-ci ildə CART yarışı zamanı itirib. O, əl velosipedlərinin mübarizəsində 4 qat paralimpiya çempionu olub. "Formula 1"də isə Zanardi 1991 - 1994-cü illərdə və 1999 mövsümündə çıxış edib.
