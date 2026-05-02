    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    • 02 may, 2026
    • 14:22
    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Bu il aprelin 1-nə Azərbaycanda geniş mənada pul kütləsi (M3 aqreqatı) 49 milyard 979,4 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, aylıq müqayisədə 1,8 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 0,2 % çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7 % çoxdur.

    O cümlədən, manatla pul kütləsi (M2 aqreqatı) 40 milyard 000,5 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 2,1 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 1 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 12,5 % çoxdur.

    Hesabat tarixinə tələbli depozitlər (M1 pul aqreqatı) 31 milyard 493,5 milyon manat təşkil edib ki, bu da, aylıq müqayisədə 2,4 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,1 % az, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,2 % çoxdur.

    Aprelin 1-nə banklardan kənarda olan nağd pul kütləsi (M0 aqreqatı) isə 18 milyard 362,8 milyon manat olub ki, bu da aylıq müqayisədə 2,8 % çox, ilin əvvəli ilə müqayisədə 2,3 % çox, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 14,2 % çoxdur.

