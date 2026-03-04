U-17 yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək
Komanda
- 04 mart, 2026
- 20:15
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında martın 7-8-də "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində reallaşacaq turnirdə 67 klub və idman cəmiyyətindən olan 351 idmançı (297 oğlan, 54 qız) ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparacaq.
"İstedadların seçimi" turnirinin keçirilməsində məqsəd milli komandanın sağlam alt bazasının formalaşdırılması, yığmaya namizəd perspektivli idmançıların aşkar edilməsi və dayanıqlı ehtiyat bazanın formalaşdırılmasıdır.
Qeyd edək ki, 2 turun yekun reytinq sıralamasında hər çəki dərəcəsi üzrə ilk 4 pillədə qərarlaşan idmançılar "Gələcəyin ümidləri" təlim proqramına cəlb olunacaq.
Son xəbərlər
20:39
İsrail ordusu: İrana zərbələrdə 5 mindən çox döyüş sursatından istifadə edilibRegion
20:37
KİV: Bağdad hava limanı yaxınlığında ABŞ səfirliyinin logistika mərkəzi hücuma məruz qalıbDigər ölkələr
20:33
Foto
Qazax Milli Universitetinin heyəti Azərbaycandakı gənclər siyasəti barədə məlumatlandırılıbElm və təhsil
20:30
Foto
Jalə Bəhramova "Change the World Academy"nin Mərkəzi Asiya və Qafqaz regionu üzrə səfiri seçilibElm və təhsil
20:23
Azərbaycan Yüksək Liqasının XVI turunda iki oyun keçirilibKomanda
20:15
U-17 yeniyetmələr arasında "İstedadların seçimi" yarışının II turu keçiriləcəkKomanda
20:13
Foto
İrandan bir neçə ölkənin diplomatları Azərbaycana təxliyə edilib - YENİLƏNİB-4Xarici siyasət
20:02
Peter Siyarto Moskvada neft və qaz təchizatı məsələlərini müzakirə edibDigər ölkələr
19:54