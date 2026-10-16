Azərbaycanda daha bir sığorta agentinin lisenziyası ləğv edilib
Maliyyə
- 16 oktyabr, 2026
- 16:32
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyətinin qərarına əsasən Rəhimli Xədicə Tərlan qızına sığorta agenti fəaliyyətinə verilmiş 7 avqust 2015-ci il tarixli, 080682 nömrəli lisenziya ləğv edilib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, onun lisenziyası "Sığorta fəaliyyəti haqqında" qanunun 107.1.2-ci maddəsinə əsasən (lisenziya sahibinin lisenziyanın qüvvəsinin dayandırılmasına əsas vermiş halları müəyyən edilmiş müddətdə aradan qaldırmaması) ləğv olunub.
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