В Азербайджане аннулирована лицензия еще одного страхового агента

На основании решения Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) аннулирована лицензия №080682 от 7 августа 2015 года, выданная Рагимли Хадидже Тарлан гызы на осуществление деятельности страхового агента.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, ее лицензия аннулирована на основании статьи 107.1.2 закона "О страховой деятельности" (неустранение обладателем лицензии обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии, в установленный срок).