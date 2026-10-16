В Азербайджане аннулирована лицензия еще одного страхового агента
Финансы
- 16 октября, 2026
- 17:05
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
На основании решения Правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) аннулирована лицензия №080682 от 7 августа 2015 года, выданная Рагимли Хадидже Тарлан гызы на осуществление деятельности страхового агента.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, ее лицензия аннулирована на основании статьи 107.1.2 закона "О страховой деятельности" (неустранение обладателем лицензии обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия лицензии, в установленный срок).
Последние новости
20:30
В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом ЭболаДругие страны
20:13
Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек АрмениейВнешняя политика
20:04
Видео
На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войнеВнутренняя политика
19:57
Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 годуДругие страны
19:42
Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыскВнешняя политика
19:35
Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимойДругие страны
19:26
Фото
В Джалилабаде прошла очередная ярмарка трудаСоциальная защита
19:22
Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основанияВнутренняя политика
19:14
Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее времяДругие страны