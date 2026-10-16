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    Premyer Liqa: VIII turun açılış matçında "Şamaxı" "Şəfa"ya qalib gəlib

    Futbol
    • 16 oktyabr, 2026
    • 16:54
    Premyer Liqa: VIII turun açılış matçında Şamaxı Şəfaya qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasında VIII turun açılış matçında "Şamaxı" "Şəfa"ya qalib gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Şamaxı şəhər stadionunda baş tutan matç ev sahiblərinin 3:2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

    Oyunda ilk iki qolu qonaq komanda vurub. Elnur Cəfərov (5) və Rauf Hüseynli (56-p.) adlarını tabloya yazdırıblar. Bölgə təmsilçisinin heyətində isə Joao Oliveyra (65), Həbib İsmayılov (81) və Rikardo Apolinario (90+5-p.) diqqət mərkəzinə düşüblər.

    "Şamaxı" 13 xalla turnir cədvəlində beşinci sırada qərarlaşıb. 3 xalı olan "Şəfa" 11-cidir.

    Qeyd edək ki, VIII tura oktyabrın 18-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Şamaxı FK Şəfa FK
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