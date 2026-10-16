İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2026
    • 16:30
    CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər

    Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) Mpumalanqa əyalətindəki gizli reabilitasiya mərkəzindən 200-ə yaxın insan xilas edilib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, hüquq-mühafizə orqanları və sosial xidmətlər gizli mərkəzin ləğv edilməsi üçün genişmiqyaslı xüsusi əməliyyat keçiriblər.

    Qeyri-insani şəraitdə saxlanılan təxminən 30 qadın və yetkinlik yaşına çatmayan şəxs də daxil olmaqla, 200-ə yaxın insan qanunsuz əsirlikdən azad edilib. Qeyd olunur ki, mərkəzdə olan insanların bəziləri zəncirlənmiş və qidadan məhrum edilmişdi.

    Polis "mərkəz"in təşkilatçılarını - 59 yaşlı din xadimi və onun 58 yaşlı həyat yoldaşını saxlayıb. Axtarış zamanı onlar binada 50-60 nəfərdən çox adamın olmadığını bildirərək baş verənlərin miqyasını gizlətməyə çalışıblar. Lakin güc strukturlarının əməkdaşları otaqlarda dörd dəfə çox insan aşkar ediblər. Ər-arvada adam oğurluğu, sanitariya normalarının pozulması və qanunsuz reabilitasiya fəaliyyətinin aparılması ittihamları irəli sürülüb.

    Basqından sonra ən azı 14 nəfər ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Azad edilən digər şəxslər isə dövlət böhran mərkəzləri üzrə bölüşdürülüb.

    Cənubi Afrika Respublikası
    В ЮАР около 200 человек спасли из реабилитационного центра, где их держали на цепях
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:20
    Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyib
    Digər ölkələr
    20:06
    Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcək
    Fərdi
    20:02
    Video
    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Daxili siyasət
    19:57
    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    19:49
    Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndirib
    Xarici siyasət
    19:34
    Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib
    Xarici siyasət
    19:33
    Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyir
    Digər ölkələr
    19:15
    İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
    Daxili siyasət
    19:14
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın U-23 minifutbol millisi üçüncü yer uğrunda matçda uduzub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti