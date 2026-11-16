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    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib

    Hadisə
    • 16 noyabr, 2026
    • 15:23
    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib

    Sumqayıt şəhərində içməli su xəttində qəza baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.

    Diametri 200 millimetr olan içməli su borusunun partlaması nəticəsində ərazidə su axını yaranıb.

    Qəzanın aradan qaldırılması üçün aidiyyəti qurumun əməkdaşları əraziyə cəlb olunub.

    Hazırda təmir-bərpa işləri aparılır.

    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib
    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib
    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib
    Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib

    İçməli su Su xətti Sumqayıt
    MiniBoss
    MiniBoss

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