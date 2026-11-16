Sumqayıtda içməli su xəttində qəza baş verib
Hadisə
- 16 noyabr, 2026
- 15:23
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Sumqayıt şəhərində içməli su xəttində qəza baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 13-cü mikrorayon ərazisində qeydə alınıb.
Diametri 200 millimetr olan içməli su borusunun partlaması nəticəsində ərazidə su axını yaranıb.
Qəzanın aradan qaldırılması üçün aidiyyəti qurumun əməkdaşları əraziyə cəlb olunub.
Hazırda təmir-bərpa işləri aparılır.
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