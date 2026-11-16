İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar

    Fərdi
    • 16 noyabr, 2026
    • 15:38
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar

    Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda keçirilmiş WKF üzrə "Tbilisi Open-2026" beynəlxalq turnirində 23 medal qazanıblar.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.

    Ölkə təmsilçiləri yarışda 9 qızıl, 2 gümüş və 12 bürünc mükafata sahib çıxıblar.

    Turnirdə yeddi ölkədən yeniyetmə, gənc və böyüklər arasında 600 idmançı iştirak edib. Azərbaycanı hakim qismində Mehman Əlirzayev və Murad Hacızadə təmsil ediblər.

    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
    Azərbaycan Karate Federasiyası Mehman Əlirzayev Murad Hacızadə
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