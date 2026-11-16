Azərbaycan karateçiləri beynəlxalq turnirdə 23 medal qazanıblar
Fərdi
- 16 noyabr, 2026
- 15:38
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Azərbaycan karateçiləri Gürcüstanda keçirilmiş WKF üzrə "Tbilisi Open-2026" beynəlxalq turnirində 23 medal qazanıblar.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Karate Federasiyasından məlumat verilib.
Ölkə təmsilçiləri yarışda 9 qızıl, 2 gümüş və 12 bürünc mükafata sahib çıxıblar.
Turnirdə yeddi ölkədən yeniyetmə, gənc və böyüklər arasında 600 idmançı iştirak edib. Azərbaycanı hakim qismində Mehman Əlirzayev və Murad Hacızadə təmsil ediblər.
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