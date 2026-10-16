Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В ЮАР около 200 человек спасли из реабилитационного центра, где их держали на цепях

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 16:21
    В ЮАР около 200 человек спасли из реабилитационного центра, где их держали на цепях

    Около 200 человек были спасены из подпольного реабилитационного центра в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, правоохранительные органы и социальные службы провели масштабную спецоперацию по ликвидации подпольного центра, действовавшего под прикрытием местной церкви.

    Из незаконного плена были освобождены около 200 человек, включая около 30 женщин и несовершеннолетних, содержавшихся в нечеловеческих условиях. Отмечается, что некоторые из находившихся в центре людей были прикованы цепями и лишены еды.

    Полиция задержала организаторов "центра" - 59-летнего пастора и его 58-летнюю супругу. При обыске они пытались скрыть масштабы происходящего, заявив, что в здании находится не более 50-60 человек. Однако силовики обнаружили в комнатах в четыре раза больше людей. Супругам предъявлены обвинения в похищении людей, нарушении санитарных норм и незаконном ведении реабилитационной деятельности.

    После штурма минимум 14 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальных освобожденных распределили по государственным кризисным центрам.

    Незаконное лишение свободы ЮАР
    CAR-da 200-ə yaxın insan zəncirdə saxlanıldıqları reabilitasiya mərkəzindən xilas ediliblər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:30
    В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом Эбола
    Другие страны
    20:13
    Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек Арменией
    Внешняя политика
    20:04
    Видео
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войне
    Внутренняя политика
    19:57
    Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 году
    Другие страны
    19:42
    Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыск
    Внешняя политика
    19:35
    Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимой
    Другие страны
    19:26
    Фото
    В Джалилабаде прошла очередная ярмарка труда
    Социальная защита
    19:22
    Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основания
    Внутренняя политика
    19:14
    Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время
    Другие страны
    Лента новостей