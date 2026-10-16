В ЮАР около 200 человек спасли из реабилитационного центра, где их держали на цепях

Около 200 человек были спасены из подпольного реабилитационного центра в провинции Мпумаланга в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, правоохранительные органы и социальные службы провели масштабную спецоперацию по ликвидации подпольного центра, действовавшего под прикрытием местной церкви.

Из незаконного плена были освобождены около 200 человек, включая около 30 женщин и несовершеннолетних, содержавшихся в нечеловеческих условиях. Отмечается, что некоторые из находившихся в центре людей были прикованы цепями и лишены еды.

Полиция задержала организаторов "центра" - 59-летнего пастора и его 58-летнюю супругу. При обыске они пытались скрыть масштабы происходящего, заявив, что в здании находится не более 50-60 человек. Однако силовики обнаружили в комнатах в четыре раза больше людей. Супругам предъявлены обвинения в похищении людей, нарушении санитарных норм и незаконном ведении реабилитационной деятельности.

После штурма минимум 14 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальных освобожденных распределили по государственным кризисным центрам.