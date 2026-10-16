İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    BTQ Yeni Kaledoniyanın təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi istismarını pisləyib

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2026
    • 16:50
    BTQ Yeni Kaledoniyanın təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi istismarını pisləyib

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanak Krallıqları Alyansı və Kanak Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsi (FLNKS) Yeni Kaledoniyanın təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi üsullarla istismarına qarşı yönəlmiş rəsmi bəyanatlarını qətiyyətlə dəstəkləyib.

    Bu barədə "Report"a Bakı Təşəbbüs Qrupundan (BTQ) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Kanak Krallıqları Alyansı və Kanak Sosialist Milli Azadlıq Cəbhəsi (FLNKS) Avropa Komissiyasının Rifah və Sənaye Strategiyası üzrə icraçı vitse-prezidenti Stefan Sejurnenin başçılıq etdiyi Avropa İttifaqı (Aİ) rəhbər heyətinin Yeni Kaledoniyaya səfəri çərçivəsində oktyabrın 20-də imzalanması planlaşdırılan nikel üzrə strateji tərəfdaşlıq sazişinə qarşı kəskin etirazlarını ifadə edib.

    Vurğulanıb ki, Aİ-nin bu sazişi imzalamaqda məqsədi özünün yaşıl enerji keçidi və elektromobil batareyalarının istehsalı üçün böyük ehtiyac duyduğu nikel tədarükünü təmin etməkdir.

    "Avropa bu sənədlə Yeni Kaledoniyanın zəngin nikel yataqlarına birbaşa çıxış zəmanəti almağı və strateji xammal asılılığını azaltmağı hədəfləyir. Lakin müqavilədə ada iqtisadiyyatının töhfə verəcək real addımlar, regionun ağır böhran keçirən nikel zavodlarının və təhlükədə olan iş yerlərinin xilası üçün heç bir mexanizm nəzərdə tutulmayıb. Sənəd Yeni Kaledoniyanı sadəcə ucuz xammal bazasına çevirməyi ehtiva edir".

    Vurğulanıb ki, hər iki struktur bəyan edib ki, nikel mədənlərinin yerləşdiyi torpaqların həqiqi sahibləri yerli Kanak qəbilələri, krallıqları və ölkə vətəndaşlarıdır:

    "Yerli xalqın azad, əvvəlcədən və məlumatlandırılmış razılığı olmadan, şəffaflıq tam təmin edilmədən və yerli maraqlar nəzərə alınmadan Aİ-nin yerli hökumətlə imzalayacağı heç bir müqavilə qanuni sayıla bilməz, keçərli olmayacaqdır və müstəqilliyə doğru gedən bir xalqın hüquqlarını kobud şəkildə pozur. Hər hansı rəsmi öhdəlik götürməzdən əvvəl nikel hasilatının insan hüquqlarına, sosial-iqtisadi sabitliyə və qəbilə torpaqlarına təsirini qiymətləndirən müstəqil hesabatın hazırlanması, müqavilə mətninin bütün əlavələri ilə birlikdə tamamilə ictimaiyyətə açılması və yerli adət-ənənə rəhbərləri ilə siyasi təmsilçilərə işçi qrupunda həlledici söz və səs hüququnun verilməsi tələb olunur".

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanak Krallıqları Alyansı və FLNKS-ın Yeni Kaledoniyanın təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi üsullarla istismarına qarşı yönəlmiş rəsmi bəyanatlarını qətiyyətlə dəstəkləyir.

    "Kanak xalqının iradəsinə, rəyinə və maraqlarına zidd olaraq, regionun mövcud iqtisadi və sosial çətinliklərindən sui-istifadə etməklə atılan hər bir birtərəfli addım müstəmləkəçi zehniyyətin növbəti təzahürüdür. Avropanın, xüsusilə də Fransanın özündən minlərlə kilometr uzaqlıqda yerləşən və okeanın o tayındakı yerli xalqların taleyinə, habelə onların öz təbii sərvətlərindən necə istifadə edəcəyinə qərar vermək hüququ yoxdur. Kanak xalqının öz resursları üzərindəki suverenliyi və hüquqları toxunulmazdır, bu sərvətlər yalnız və yalnız onların özünə məxsusdur", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    Kanak Bakı Təşəbbüs Qrupu (BTQ) Yeni Kaledoniya
    БИГ: Франция не вправе решать, как коренным народам распоряжаться природными ресурсами
    Baku Initiative Group backs Kanak opposition to New Caledonia nickel deal
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    20:37
    Keniyada Ebola virusuna yeni yoluxma halı qeydə alınıb
    Digər ölkələr
    20:20
    Zelenski 2027-ci ildə Ukraynanın müdafiəsi üçün Aİ-dən əlavə 70 milyard avro istəyib
    Digər ölkələr
    20:06
    Novak Cokoviç Bazeldəki ATP turnirində xüsusi dəvətlə iştirak edəcək
    Fərdi
    20:02
    Video
    Prezidentin sosial media hesablarında Vətən müharibəsi ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    Daxili siyasət
    19:57
    İsveç qışda Ukrayna əhalisinə dəstək məqsədilə 52,3 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    19:49
    Beynəlxalq koalisiya Ermənistanın COP17-yə ev sahibliyi etməsini ikili standart kimi qiymətləndirib
    Xarici siyasət
    19:34
    Beynəlxalq axtarışa verilən Celal Çiftçi Azərbaycan dövləti və xalqından üzr istəyib
    Xarici siyasət
    19:33
    Ukrayna yaxın vaxtlarda İsveçdən "Gripen" qırıcı təyyarələrinin tədarükünü gözləyir
    Digər ölkələr
    19:15
    İlham Əliyev yaradılmasının 30 illiyi münasibətilə Milli Paralimpiya Komitəsini təbrik edib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti