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    БИГ: Франция не вправе решать, как коренным народам распоряжаться природными ресурсами

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 17:07
    БИГ: Франция не вправе решать, как коренным народам распоряжаться природными ресурсами

    Бакинская инициативная группа (БИГ) решительно поддержала заявления Канакского социалистического национально-освободительного фронта (FLNKS), выступившего против колониальных методов эксплуатации природных ресурсов Новой Каледонии.

    Как сообщает Report со ссылкой на БИГ, структуры выразили резкий протест против планируемого 20 октября соглашения о стратегическом партнерстве в сфере поставок никеля между Новой Каледонией и Европейским союзом.

    Отмечается, что ЕС заинтересован в обеспечении поставок никеля для зеленого энергетического перехода и производства аккумуляторов для электромобилей.

    В БИГ заявили, что соглашение направлено на получение Европой доступа к богатым месторождениям никеля Новой Каледонии, при этом не предусматривает механизмов поддержки местной экономики, находящихся в кризисе никелевых заводов и сохранения рабочих мест.

    В организации подчеркнули, что любые соглашения без свободного, предварительного и информированного согласия коренного канакского населения, прозрачности и учета местных интересов не могут считаться законными.

    "Любые односторонние шаги, предпринимаемые вопреки воле, мнению и интересам канакского народа и с использованием существующих экономических и социальных проблем региона, являются очередным проявлением колониального мышления. Европа, и особенно Франция, не имеет права решать судьбу коренных народов, проживающих за тысячи километров от нее по другую сторону океана, а также определять, как им распоряжаться собственными природными ресурсами. Суверенитет и права канакского народа на свои ресурсы неприкосновенны, эти богатства принадлежат исключительно ему", - говорится в заявлении.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Борьба с неоколониализмом Новая Каледония
    BTQ Yeni Kaledoniyanın təbii sərvətlərinin müstəmləkəçi istismarını pisləyib
    Baku Initiative Group backs Kanak opposition to New Caledonia nickel deal
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