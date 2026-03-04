Mingəçevirdə 45 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 04 mart, 2026
- 19:49
Mingəçevirdə 45 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevir şəhərində 1981-ci il təvəllüdlü Zaur Mahmudov iş görən zaman ehtiyatsızlıqdan elektrik xəttinə toxunub.
Nəticədə elektrik cərəyanı onu vuraraq öldürüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
