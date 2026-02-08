"Интер" разгромил "Сассуоло"
Завершился матч "Сассуоло" - "Интер", ставший первым поединком XXIV тура итальянской Серии A.
Как сообщает Report, игра завершилась уверенной победой "нерадзурри" со счетом 5:0.
Счет на 11-й минуте открыл защитник "Интера" Янн Биссек. Затем отличились Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканжи и Луис Энрике.
Таким образом, "Интер" после 24 матчей набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии A. "Сассуоло", имея в активе 29 очков, располагается на 11-й строчке.
