    "Интер" разгромил "Сассуоло"

    Спорт
    • 08 февраля, 2026
    • 23:19
    Интер разгромил Сассуоло

    Завершился матч "Сассуоло" - "Интер", ставший первым поединком XXIV тура итальянской Серии A.

    Как сообщает Report, игра завершилась уверенной победой "нерадзурри" со счетом 5:0.

    Счет на 11-й минуте открыл защитник "Интера" Янн Биссек. Затем отличились Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес, Мануэль Аканжи и Луис Энрике.

    Таким образом, "Интер" после 24 матчей набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии A. "Сассуоло", имея в активе 29 очков, располагается на 11-й строчке.

