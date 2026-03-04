АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

Азиатский банк развития (АБР) предоставит Таджикистану $1,1 млрд в рамках новой стратегии партнерства на 2026-2030 годы.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом стало известно в ходе встречи президента Эмомали Рахмона с президентом АБР Масато Канду.

В ходе встречи стороны высоко оценили нынешний уровень взаимодействия: за годы сотрудничества АБР поддержал более 200 проектов на общую сумму $2,9 млрд, в том числе способствовал реализации целей социально-экономического развития Таджикистана.

Новая стратегия партнерства АБР с Таджикистаном на 2026-2030 годы охватывает ключевые направления: развитие энергетики, транспорта, цифровизацию, адаптацию к изменениям климата, укрепление социального и частного секторов.

Особое внимание было уделено приоритетным инвестиционным проектам, поддержке государственного бюджета и продвижению инициатив в сфере "зеленой" экономики.

Стороны подтвердили готовность к укреплению долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и выразили уверенность, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Таджикистаном и АБР.