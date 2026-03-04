АБР выделит $1,1 млрд на реализацию новой стратегии в Таджикистане

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 14:24
    Азиатский банк развития (АБР) предоставит Таджикистану $1,1 млрд в рамках новой стратегии партнерства на 2026-2030 годы.

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана, об этом стало известно в ходе встречи президента Эмомали Рахмона с президентом АБР Масато Канду.

    В ходе встречи стороны высоко оценили нынешний уровень взаимодействия: за годы сотрудничества АБР поддержал более 200 проектов на общую сумму $2,9 млрд, в том числе способствовал реализации целей социально-экономического развития Таджикистана.

    Новая стратегия партнерства АБР с Таджикистаном на 2026-2030 годы охватывает ключевые направления: развитие энергетики, транспорта, цифровизацию, адаптацию к изменениям климата, укрепление социального и частного секторов.

    Особое внимание было уделено приоритетным инвестиционным проектам, поддержке государственного бюджета и продвижению инициатив в сфере "зеленой" экономики.

    Стороны подтвердили готовность к укреплению долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и выразили уверенность, что результаты встречи будут способствовать дальнейшему развитию стратегического партнерства между Таджикистаном и АБР.

