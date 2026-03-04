Генсек WEC Italy: Вхождение SOCAR на итальянский рынок может возродить сегмент downstream в стране - ИНТЕРВЬЮ

Европейская энергетика вступила в фазу практической перестройки, где стратегические соглашения служат инструментами как для корпоративного расширения, так и для повышения уровня энергетической безопасности. Учитывая стремление Евросоюза к диверсификации каналов поставок и модернизации инфраструктурных объектов, критически важными становятся капиталовложения, способные одновременно укрепить промышленный потенциал и гарантировать стабильность рынка в долгосрочной перспективе.

В данных обстоятельствах вердикт Европейской комиссии, одобрившей покупку Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) 99,82% акций Italiana Petroli, стал знаковым событием для энергетического сектора Италии. По сути, это событие означает не только формальную смену владельца, но и интеграцию перерабатывающего и розничного секторов Италии в масштабную евразийскую энергетическую архитектуру.

Положительное решение регулятора дало старт практическому осуществлению соглашения и привлекло пристальное внимание как со стороны рыночных игроков, так и в экспертных кругах. О вероятных сроках завершения сделки, потенциальном эффекте инвестиций из Азербайджана для нефтеперерабатывающей отрасли Италии, конкурентной среде на топливном рынке и значении азербайджанского газа для энергоустойчивости страны в интервью Report рассказал генеральный секретарь Итальянского комитета Всемирного энергетического совета (WEC Italy) Микеле Витьелло.

- Господин Витьелло, на минувшей неделе Европейская комиссия дала согласие на приобретение компанией SOCAR пакета в 99,82% акций Italiana Petroli. Позволяет ли это утверждать, что объединение активов завершится в запланированный период, не сталкиваясь с дополнительными юридическими или административными барьерами? Или же сохраняются обстоятельства, способные скорректировать сроки финализации соглашения?

- Получение одобрения от Европейской комиссии является определяющим и чрезвычайно весомым этапом. Традиционно, после того как транзакция успешно проходит аудит европейских антимонопольных структур, путь к ее завершению становится понятным, а обозначенные временные рамки - в данной ситуации до конца первого квартала 2026 года - представляются вполне достижимыми.

Безусловно, как и в любых операциях подобного размаха, предстоит урегулировать ряд технических и формальных вопросов, которые могут касаться получения разрешений на национальном уровне либо нюансов корпоративного управления и производственной интеграции. Тем не менее, на текущий момент не наблюдается признаков системных препятствий или задержек, вызванных политическими или регуляторными причинами. Следовательно, закрытие сделки в оговоренные сроки видится реалистичной задачей, хотя масштабность операции неизбежно предполагает необходимость соблюдения определенной осмотрительности.

- Какие ожидания у WEC Italy относительно масштаба азербайджанских инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей и логистической инфраструктуры в Италии? Может ли этот проект стать катализатором обновления итальянского downstream-сектора и усиления его конкурентоспособности?

- Оценочная стоимость транзакции, варьирующаяся в пределах 2,5-3 млрд евро, подчеркивает высокий стратегический статус данного актива. Для государственной системы первостепенное значение имеет не столько стартовая финансовая величина, сколько способность инвестора осуществить надежный промышленный план, рассчитанный на среднюю и долгосрочную перспективу.

Если участие SOCAR, как ожидается, повлечет за собой капиталовложения в обновление мощностей по переработке нефти, оптимизацию технологических процессов, а также развитие складской и логистической инфраструктуры, данное соглашение способно стать стимулом для возрождения сегмента downstream (переработка и сбыт) на территории Италии.

Европейская нефтеперерабатывающая индустрия в настоящий момент проходит через непростой период, отличающийся сокращением маржинальности и ужесточением экологических норм. В подобной обстановке доступ к капиталу и наличие четкого промышленного видения способны повысить конкурентоспособность предприятий, их устойчивость и степень интеграции в европейские цепочки создания стоимости в энергетике. При условии реализации последовательной стратегии, глубоко укорененной в итальянском рынке и включающей конструктивное взаимодействие с местным населением, операция может произвести мощный каталитический эффект.

- Italiana Petroli управляет крупнейшей сетью автозаправочных станций в Италии. Как приход SOCAR в качестве вертикально интегрированной энергетической компании может повлиять на структуру и конкуренцию на розничном топливном рынке? Может ли это отразиться на ценовой политике и качестве услуг для конечных потребителей?

- Сеть, насчитывающая свыше 4 500 автозаправочных комплексов, представляет собой ключевой актив компании Italiana Petroli и является предметом гордости для всей страны. Участие такого вертикально интегрированного оператора, как SOCAR, способно оказать благотворное воздействие на эффективность всей цепочки поставок, начиная от процессов закупки и заканчивая распределением. Это позволит создать эффект масштаба и будет способствовать рационализации логистических процессов.

Что касается стоимости топлива, необходимо внести ясность: ценообразование в значительной степени обусловлено международными котировками на нефтепродукты, а также налоговой нагрузкой, которая в Италии заметно выше по сравнению со многими другими государствами. Следовательно, не следует рассчитывать на структурные изменения в ценовой политике исключительно из-за смены владельца.

Вероятнее всего, влияние сделки проявится в качественном аспекте - за счет капиталовложений в развитие сети, цифровизации предоставляемых услуг, диверсификации ассортимента и поэтапного внедрения мультиэнергетических решений. Сюда относится и развитие инфраструктуры для альтернативных видов топлива, а также поддержка электрической мобильности.

В данном контексте конкурентная борьба может обостриться в сфере инновационных разработок и качества обслуживания клиентов. Многостороннее взаимодействие всегда благоприятно сказывается на конкурентной среде и, в конечном итоге, приносит пользу потребителям.

- Начиная с января 2026 года, Трансадриатический трубопровод (TAP) предоставил участникам рынка доступ к дополнительным транспортным мощностям в объеме 1,2 млрд кубометров ежегодно. Возникает вопрос: с какой скоростью Италия приступила к контрактованию данных ресурсов? Кроме того, предстоит оценить, является ли данное расширение достаточной мерой для успешной реализации стратегии диверсификации поставок и поэтапного замещения других источников импортируемого газа?

- Увеличение пропускной способности магистрали ТАР на 1,2 млрд кубометров ежегодно выступает логичным этапом в реализации итальянской стратегии диверсификации энергоресурсов. В то же время, реальные темпы использования этих дополнительных объемов будут напрямую зависеть от рыночной конъюнктуры, а именно показателей внутреннего потребления, степени заполненности газохранилищ, предложения на рынке СПГ и ценовой разницы между альтернативными поставщиками.

За прошедшие годы Италия продемонстрировала частичное снижение потребления газа относительно докризисных пиков, что неминуемо сказывается на скорости интеграции новых мощностей. Следует отметить, что объем в 1,2 млрд кубометров не является единственным ключом к энергобезопасности, однако он эффективно дополняет общую структуру энергоснабжения, включающую трубопроводный импорт, сжиженный природный газ, возобновляемую энергетику и повышение энергоэффективности. Устойчивость системы достигается именно за счет вариативности маршрутов и источников энергии.

- На сегодняшний день Азербайджан утвердился в статусе одного из ведущих экспортеров газа в Италию, чей ежегодный спрос варьируется в пределах 67-68 млрд кубометров. Каково значение азербайджанского топлива для поддержания энергетической стабильности Италии? Рассматриваете ли вы возможности для углубления взаимодействия, как в направлении наращивания объемов экспорта, так и в области энергетического перехода и внедрения "зеленых" технологий?

- Бесспорно, Баку сейчас является одним из приоритетных поставщиков для Рима, а газ из Азербайджана стал фундаментальным элементом нашей стратегии по диверсификации источников энергии. В текущей ситуации, когда вопросы энергетической безопасности Европы вновь вышли на передний план политической повестки, функционирование Южного газового коридора значительно повысило надежность итальянской системы, нивелировав зависимость от конкретных маршрутов импорта.

В долгосрочной перспективе просматривается потенциал для дальнейшего укрепления сотрудничества, касающийся как сферы поставок (с учетом производственных ресурсов и инфраструктурных возможностей), так и направления энергетического перехода, обмена опытом и реализации бизнес-проектов. Энергетический диалог между Италией и Азербайджаном имеет все шансы на расширение, охватывая передовые технологии и инициативы, связанные с декарбонизацией, снижением уровня выбросов в газовой индустрии и разработкой новых энергоносителей (водород, биометан, синтетическое топливо, аммиак - ред.).

В данном контексте двусторонние отношения перерастают исключительно коммерческий формат, становясь частью глобального партнерства, которое объединяет аспекты безопасности, инвестиций и трансформации энергетического сектора. Средиземноморский регион исторически выступал естественным мостом для диалога, и в условиях усложняющейся мировой обстановки укрепление надежности этих связей приобретает критическое значение.