Сирия закрыла КПП на границе с Ливаном
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 14:31
Сирия закрыла КПП "Джедейдет-Ябус" на границе с Ливаном из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом сообщило Сирийское управление сухопутных и морских портов.
Согласно информации, сирийские власти опасаются возможного авиаудара Израиля по этому погранпереходу.
При этом уточняется, что граница остается открытой для сирийских граждан, покидающих Ливан.
Отметим, что ранее сообщалось что на сирийских пограничных переходах с Ливаном наблюдается большой наплыв мигрантов на фоне израильских ударов.
