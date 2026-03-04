Suriya Livanla sərhəddəki keçid məntəqəsini bağlayıb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 14:38
Suriya İsrailin hava hücumu təhlükəsinə görə Livanla sərhəddəki "Ceydət-Yabus" keçid məntəqəsini bağlayıb.
"Report" Yaxın Şərq KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Quru və Dəniz Limanları İdarəsi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Suriya hökuməti İsrailin bu sərhəd keçid məntəqəsinə mümkün hava hücumundan ehtiyat edir.
Bununla yanaşı, qeyd edilir ki, sərhəd keçid məntəqəsi Livanı tərk edən Suriya vətəndaşları üçün açıq qalır.
Son xəbərlər
15:01
Kamran Əliyev Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:57
Sabunçuda 46 yaşlı kişinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlanıbHadisə
14:56
Azərbaycan ADB-nin yeni nəsil sərhəd məntəqəsi yaradılması layihəsinə cəlb olunubİnfrastruktur
14:52
Baş katib: "SOCAR-ın İtaliya bazarına daxil olması ölkədə "downstream" seqmentini canlandıra bilər" - MÜSAHİBƏEnergetika
14:48
Foto
Azərbaycan və Avstriya qarşılıqlı investisiya imkanlarını genişləndirməyi müzakirə ediblərBiznes
14:46
"Real" yayda Massimiliano Alleqrini baş məşqçi postuna gətirmək istəyirFutbol
14:41
Müdafiə Nazirliyində 143 milyon manatlıq mənimsəmə işi çərçivəsində həbs edilən sabiq rəisin məhkəməsi başlayıbHadisə
14:40
İtaliyalı tennisçi Lukretsiya Stefanini ölümlə hədələnibFərdi
14:38