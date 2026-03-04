İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Suriya Livanla sərhəddəki keçid məntəqəsini bağlayıb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 14:38
    Suriya Livanla sərhəddəki keçid məntəqəsini bağlayıb

    Suriya İsrailin hava hücumu təhlükəsinə görə Livanla sərhəddəki "Ceydət-Yabus" keçid məntəqəsini bağlayıb.

    "Report" Yaxın Şərq KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Quru və Dəniz Limanları İdarəsi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Suriya hökuməti İsrailin bu sərhəd keçid məntəqəsinə mümkün hava hücumundan ehtiyat edir.

    Bununla yanaşı, qeyd edilir ki, sərhəd keçid məntəqəsi Livanı tərk edən Suriya vətəndaşları üçün açıq qalır.

