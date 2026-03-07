AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İnfrastruktur
    • 07 mart, 2026
    • 12:35
    Martın 5-dən indiyə qədər Naxçıvan şəhərindən Türkiyənin İğdır şəhərinə ümumilikdə 19 avtobus reysi həyata keçirilib, 673 nəfər Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətə daşınıb.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında uçuşlar müvəqqəti dayandırılıb. Azərbaycan vətəndaşlarının paytaxtdan Naxçıvana və əks istiqamətə səfərlərini təşkil etmək məqsədilə Bakıdan Türkiyənin İğdır şəhərinə aviareyslər təşkil olunur. Sərnişinlərin İğdır şəhərindən Naxçıvana və əks istiqamətə daşınması isə 7 avtobusla ödənişsiz şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda, daşımalar üçün ehtiyat nəqliyyat vasitələri də ayrılıb.

    Naxçıvan Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi İğdır sərnişindaşıma
    AYNA: 673 пассажира воспользовались автобусами между Нахчываном и Ыгдыром

