    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    AYNA: 673 пассажира воспользовались автобусами между Нахчываном и Ыгдыром

    Инфраструктура
    • 07 марта, 2026
    • 12:47
    AYNA: 673 пассажира воспользовались автобусами между Нахчываном и Ыгдыром

    На фоне временной приостановки авиасообщения в Нахчыванской АР c 5 марта по настоящее время между Нахчываном и турецким Ыгдыром выполнено 19 автобусных рейсов, которыми воспользовались 673 пассажира.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Напомним, что в Нахчыванском международном аэропорту временно приостановлены авиарейсы. Для организации поездок граждан Азербайджана из Баку в Нахчыван и обратно были запущены авиарейсы из Баку в турецкий город Ыгдыр. Далее перевозка пассажиров между Ыгдыром и Нахчываном осуществляется бесплатно специальными автобусами, выделенными AYNA.

    5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.

    Удар по аэропорту Нахчывана Ыгдыр-Нахчыван
    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb
