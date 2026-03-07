"Emirates" reysləri bərpa edib - YENİLƏNİB

İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    "Emirates" aviaşirkəti Dubaya və əks istiqamətdə uçuşların bərpa olunduğunu elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında bildirilib.

    "Bugünkü reyslərə bronu təsdiqlənmiş sərnişinlər hava limanına yollana bilərlər. Bu, həmçinin Dubaydan tranzit keçən sərnişinlərə də aiddir", - məlumatda bildirilib.

    Aviaşirkətin cədvəlinə görə, uçuşlar Dubay Beynəlxalq Hava Limanı (DXB) vasitəsilə həyata keçiriləcək.

    Qeyd edək ki, Dubayda iki beynəlxalq hava limanı - DXB və Əl-Maktum Beynəlxalq Hava Limanı (DWC) fəaliyyət göstərir.

    Daha əvvəl, şənbə günü səhər saatlarında KİV İranın ABŞ-nin Dubaydakı hərbi bazasına zərbələr endirməsi barədə məlumat yayıb.

    Şəhər rəsmiləri təsdiqləyiblər ki, səhər saatlarında dronları zərərsizləşdirdikdən sonra qalıqların düşməsi nəticəsində cüzi insident baş verib. Vəziyyət operativ şəkildə lokallaşdırılıb.

    İlkin məlumata görə, partlayış Dubay hava limanı ərazisində baş verib.

