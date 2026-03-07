"Emirates" reysləri bərpa edib - YENİLƏNİB
- 07 mart, 2026
- 12:27
"Emirates" aviaşirkəti Dubaya və əks istiqamətdə uçuşların bərpa olunduğunu elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə aviaşirkətin "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatında bildirilib.
"Bugünkü reyslərə bronu təsdiqlənmiş sərnişinlər hava limanına yollana bilərlər. Bu, həmçinin Dubaydan tranzit keçən sərnişinlərə də aiddir", - məlumatda bildirilib.
Aviaşirkətin cədvəlinə görə, uçuşlar Dubay Beynəlxalq Hava Limanı (DXB) vasitəsilə həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Dubayda iki beynəlxalq hava limanı - DXB və Əl-Maktum Beynəlxalq Hava Limanı (DWC) fəaliyyət göstərir.
"Emirates" aviaşirkəti Dubaya və əks istiqamətə bütün uçuşların növbəti bildirişə qədər dayandırıldığını elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkət "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Dubaya və Dubaydan bütün uçuşlar növbəti bildirişə qədər dayandırılıb. Xahiş edirik, hava limanına gəlməyin. "Emirates" yenilənmələr olduqca məlumat verəcək. Müştərilərimizə anlayış və səbrə görə təşəkkür edirik. Sərnişinlərimizin və heyətimizin təhlükəsizliyi bizim üçün ən yüksək prioritetdir və təhlükə altına qoyulmayacaq", - bəyanatda bildirilib.
Daha əvvəl, şənbə günü səhər saatlarında KİV İranın ABŞ-nin Dubaydakı hərbi bazasına zərbələr endirməsi barədə məlumat yayıb.
Şəhər rəsmiləri təsdiqləyiblər ki, səhər saatlarında dronları zərərsizləşdirdikdən sonra qalıqların düşməsi nəticəsində cüzi insident baş verib. Vəziyyət operativ şəkildə lokallaşdırılıb.
İlkin məlumata görə, partlayış Dubay hava limanı ərazisində baş verib.