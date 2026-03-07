Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Emirates приостановила рейсы в Дубай после утренних атак Ирана по аэропорту

    Авиакомпания Emirates объявила о приостановке всех рейсов в Дубай и обратно до дальнейшего уведомления.

    Как передает Report, об этом компания сообщила в соцсети Х.

    "Все рейсы в Дубай и из Дубая приостановлены до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, не приезжайте в аэропорт. Emirates будет сообщать обновления по мере их поступления. Мы хотели бы поблагодарить наших клиентов за понимание и терпение. Безопасность наших пассажиров и экипажа является нашим наивысшим приоритетом и не будет поставлена ​​под угрозу",- говорится в заявлении.

    Ранее утром в субботу СМИ сообщили об ударах Ирана по военной базе США в Дубае.

    Городские власти подтвердили, что в утренние часы произошел незначительный инцидент, вызванный падением обломков после перехвата. Ситуация была оперативно локализована.

    По предварительной информации, взрыв произошел в районе аэропорта Дубая.

