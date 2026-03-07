İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Sumqayıtda qaz xətti zədələnib, mindən çox abonent qazsız qalıb

    Hadisə
    • 07 mart, 2026
    • 12:16
    Sumqayıtda qaz xətti zədələnib, mindən çox abonent qazsız qalıb

    Sumqayıt şəhərində qaz xəttinin zədələnməsi səbəbindən bir sıra abonentlərin qaz təchizatında fasilə yaranıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə şəhərin Maksim Qorki küçəsində qeydə alınıb.

    Məlumata görə, diametri 108 millimetr olan yüksəktəzyiqli qaz xətti avtoqəza nəticəsində zədələnib. Bu səbəbdən ərazidə qaz təchizatı dayandırılıb. Nəticədə təxminən 1100 abonentin qaz təminatında müvəqqəti fasilə yaranıb.

    Hazırda qəza baş verən ərazidə müvafiq qurumların əməkdaşları tərəfindən təmir-bərpa işləri aparılır. Qaz təchizatının qısa müddətdə bərpa olunacağı bildirilir.

    Sumqayıt qaz xətti avtoqəza
    В Сумгайыте около 1100 абонентов остались без газа из-за ДТП

    Son xəbərlər

    12:41

    İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıb

    Region
    12:35

    AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıb

    İnfrastruktur
    12:33

    Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    12:27

    "Emirates" reysləri bərpa edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:23

    KOBİA indiyə qədər 33 qadın sahibkara 500 min manatdan artıq qrant ayırıb

    Biznes
    12:16

    Sumqayıtda qaz xətti zədələnib, mindən çox abonent qazsız qalıb

    Hadisə
    12:13

    Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:10

    İranın "boğaz ağrı"sı: Hörmüzün bloklanmasının qlobal fəsadları - TƏHLİL

    Analitika
    12:08

    Maşın təmiri üçün başqa avtomobillərdən ehtiyat hissələri oğurlamaqda şübhəli bilinən ustalar saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti