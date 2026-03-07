В Сумгайыте около 1100 абонентов остались без газа из-за ДТП
Происшествия
- 07 марта, 2026
- 12:25
В городе Сумгайыт около 1100 абонентов временно остались без газа из-за повреждения газопровода в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел на улице Максима Горького.
По предварительной информации, в результате автоаварии был поврежден высоконапорный газопровод диаметром 108 миллиметров, из-за чего подача газа в данном районе временно приостановлена.
В настоящее время сотрудники уполномоченных структур проводят ремонтно-восстановительные работы. Газоснабжение будет восстановлено в кратчайшие сроки.
