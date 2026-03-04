СМИ: Израильская армия вошла в город Эль-Хиам на юге Ливана

Израильская армия вошла в южный ливанский город Эль-Хиам, расположенный примерно в шести километрах от границы с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на государственные ливанские СМИ.

"Город Эль-Хиам подвергается непрерывному артиллерийскому обстрелу, в то время как израильская армия проникла в город", - сообщают государственные СМИ.

Накануне ливанский военный источник сообщил агентству AFP, что Израиль начал наземную операцию в приграничном районе на юге Ливана параллельно с воздушными ударами по территории страны.

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что решение о переброске войск вглубь южного Ливана является "частью усиления передовой оборонительной стратегии" на фоне атак "Хезболлы".