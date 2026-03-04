İsrail ordusu Livanın cənubuna girib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 14:33
İsrail ordusu Livanın Əl-Xiam şəhərinə girib.
"Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın dövlət KİV-i məlumat yayıb.
"Əl-Xiam şəhəri fasiləsiz artilleriya atəşinə tutulur, İsrail ordusu şəhərə girib", - dövlət KİV-i xəbər verir.
