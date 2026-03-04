İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İsrail ordusu Livanın cənubuna girib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 14:33
    İsrail ordusu Livanın cənubuna girib

    İsrail ordusu Livanın Əl-Xiam şəhərinə girib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Livanın dövlət KİV-i məlumat yayıb.

    "Əl-Xiam şəhəri fasiləsiz artilleriya atəşinə tutulur, İsrail ordusu şəhərə girib", - dövlət KİV-i xəbər verir.

    İsrail Livan
    СМИ: Израильская армия вошла в город Эль-Хиам на юге Ливана
    Lebanese state media says Israeli troops entered Khiam

