İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycan iki ölkədən kömür tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    • 05 mart, 2026
    • 17:36
    Azərbaycan iki ölkədən kömür tədarükünü bərpa edib

    Ötən il Azərbaycan 3,9 milyon ABŞ dolları dəyərində 21 min 709 ton kömür (antrasit, bitumlaşmış və digər) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin göstəricisindən dəyər ifadəsində 1,7 % çox, kəmiyyət olaraq – 2 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Rusiyadan 3,7 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 4 % az) 20 min 348 ton (-8 %), Qazaxıstandan 170,5 min ABŞ dolları dəyərində 1 min 306 ton, Türkiyədən 56 min ABŞ dolları dəyərində (+5 dəfə) 55 ton (+12 dəfə) və Böyük Britaniyadan 0,1 min ABŞ dolları dəyərində 0,01 ton kömür alıb.

    Azərbaycan 7 il 3 aylıq fasilənin ardından Qazaxıstandan və 2 il 3 aydan sonra Böyük Britaniyadan kömür tədarükünü bərpa edib.

    Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya Qazaxıstan Türkiyə Böyük Britaniya

    Son xəbərlər

    18:08
    Video

    İran və regiondakı hadisələrlə bağlı "Baku TV" və "Haber Global" birgə yayım edəcək

    Media
    18:08

    Estoniya İranın hücumları fonunda Azərbaycanı dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    18:02

    Sunniya Durrani-Camal: "Azərbaycan regionlar arasında strateji enerji körpüsü rolunda möhkəmlənib"

    Energetika
    18:02

    Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik

    Xarici siyasət
    17:58

    Bahar Muradova: İranın Naxçıvana hücumu ilə Azərbaycanı münaqişəyə cəlb etmək cəhdi uğursuz olacaq

    Xarici siyasət
    17:56

    Livan İran vətəndaşları üçün vizasız rejimi ləğv etmək qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    17:51

    Moldovanın xarici işlər naziri Azərbaycana gələcək

    Xarici siyasət
    17:51

    İsrail Əlborz əyalətində İran qərargahına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    17:49
    Foto

    Abşeronda 425 cüdoçu kəmər dərəcələri üzrə rəsmi imtahan verib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti