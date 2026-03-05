Bakıda keçiriləcək TDT-yə üzv ölkələrin mərkəzi banklarının şurasının toplantısının vaxtı açıqlanıb
Maliyyə
- 05 mart, 2026
- 17:33
Bu il Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin mərkəzi (milli) bankları Şurasının növbəti toplantısı iyunun 4-5-də baş tutacaq.
"Report" bu barədə TDT-yə istinadən xəbər verir.
Xatırladaq ki, bundan əvvəlki toplantı ötən ilin may ayında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun iştirakı ilə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə keçirilib.
