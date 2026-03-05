İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakıda keçiriləcək TDT-yə üzv ölkələrin mərkəzi banklarının şurasının toplantısının vaxtı açıqlanıb

    Maliyyə
    • 05 mart, 2026
    • 17:33
    Bu il Bakıda keçirilməsi planlaşdırılan Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin mərkəzi (milli) bankları Şurasının növbəti toplantısı iyunun 4-5-də baş tutacaq.

    "Report" bu barədə TDT-yə istinadən xəbər verir.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəlki toplantı ötən ilin may ayında Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımovun iştirakı ilə Qırğızıstanın paytaxtı Bişkekdə keçirilib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı mərkəzi banklar

