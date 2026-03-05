Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edib
- 05 mart, 2026
- 16:51
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Türkiyə xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı aparılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, telefon danışığı zamanı İranın Naxçıvana dron hücumu müzakirə edilib.
