Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    Ilham Aliyev Drone attack on Nakhchivan airport WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council

    Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan discuss Iran's attack on Nakhchivan

    Region
    • 05 March, 2026
    • 17:10
    Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan discuss Iran's attack on Nakhchivan

    A telephone conversation was held between Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Report informs via Haber Global.

    It was noted that during the telephone conversation, the sides discussed Iran's drone attack on Nakhchivan.

    Drone attack on Nakhchivan airport Jeyhun Bayramov Hakan Fidan
    Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla İranın Naxçıvana hücumunu müzakirə edib - YENİLƏNİB
    Байрамов и Фидан назвали неприемлемыми атаки Ирана на Азербайджан и Турцию - ОБНОВЛЕНО

    Latest News

    18:36

    Moldovan MP condemns 'barbaric' attack against Azerbaijan

    Foreign policy
    18:25

    Israeli foreign minister calls Iran's attack on Azerbaijan 'unacceptable'

    Foreign policy
    18:18
    Photo

    Azerbaijan, OECD mull current cooperation and future partnership prospects

    Economy
    18:05

    Moldova's foreign minister to visit Azerbaijan

    Foreign policy
    17:55

    Kazakh Foreign Minister expresses deep concern over Iran's attack on Nakhchivan

    Foreign policy
    17:54

    Lebanon decides to end its visa-free regime for Iranian citizens

    Other countries
    17:47

    MFA: Türkiye condemns Iran's drone attack, reaffirms support for Azerbaijan

    Region
    17:34

    France's ambassador to Azerbaijan denounces Iranian drone strikes on Nakhchivan

    Foreign policy
    17:34
    Photo

    Azerbaijan, UK discuss investments in AI data centers

    ICT
    All News Feed