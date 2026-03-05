Jeyhun Bayramov and Hakan Fidan discuss Iran's attack on Nakhchivan
Region
- 05 March, 2026
- 17:10
A telephone conversation was held between Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov and Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Report informs via Haber Global.
It was noted that during the telephone conversation, the sides discussed Iran's drone attack on Nakhchivan.
