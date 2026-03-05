Байрамов и Фидан обсудили атаки иранских дронов на Нахчыван

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Haber Global.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора министры обсудили атаки иранских дронов на Нахчыван.