    SPP ведет переговоры с 20 поставщиками газа, включая Азербайджан

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 14:58
    SPP ведет переговоры с 20 поставщиками газа, включая Азербайджан

    Словацкая нефтегазодобывающая компания Slovensky plynarensky priemysel (SPP) на фоне нового регламента ЕС по отказу от российского газа ведет переговоры с порядка 20 потенциальными поставщиками, включая Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR).

    Как передает Report, об этом говорится в публикации SPP в соцсетях.

    "В связи с новым законодательством Европейского союза и утверждением Регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта природного газа из России SPP ищет новых деловых партнеров, способных поставлять компании необходимый объем природного газа по разумной цене. В настоящее время мы ведем переговоры примерно с 20 компаниями. Поэтому наши представители также приняли участие в отдельной встрече с компанией SOCAR", - говорится в сообщении.

    В нем отмечалось, что SPP в декабре 2024 года протестировала сотрудничество в рамках пилотного проекта краткосрочных поставок газа.

    "Поэтому естественно, что с учетом важной роли, которую SOCAR играет на глобальном рынке природного газа, мы рассматриваем ее как важного партнера, способного сыграть значительную роль в поставках природного газа для SPP", - говорится в сообщении.

    Отмечалось также, что SPP была представлена на 12-ом заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору, состоявшемся в Баку 3 марта. В мероприятии приняли участие председатель совета директоров компании Юрай Ондрис, генеральный директор Мартин Хуска и директор по продажам Михал Лалик.

    "Главной целью ежегодной встречи было координировать стратегическое энергетическое партнерство между Азербайджаном, Европейским союзом и другими странами-партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок", - говорится в сообщении.

    Напомним, что SOCAR с 1 декабря 2024 года начала поставки природного газа в Словакию на основе краткосрочного пилотного контракта, подписанного 12 ноября 2024 года.

